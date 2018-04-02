حطام مختبر الفضاء الصيني تخترق الغلاف الجوي للأرض

© REUTERS/ Jonathan Ernst الصين تفرض رسوم إضافية على 128 منتج أمريكي بينها لحم الخنزير

واخترقت الحطام العلاف الجوي عند الساعة 8.15 صباحا (0015 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، فوق جنوب المحيط الهادي وقد احترق معظمه لدى دخوله، حسبما نقلت رويترز.

وكانت بكين قد قالت، يوم الجمعة الماضي، إنه من غير المحتمل وصول أي قطعة كبيرة من المختبر للأرض، وأُطلق هذ المختبر الذي يبلغ طولها 10.4 متر في 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول 2023.

وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المختبر الفضائي في 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة، وكانت الصين قد قالت إن دخول المختبر مرة أخرى للغلاف الجوي قد يحدث في أواخر 2017، لكن هذه العملية أُجلت مما دفع بعض الخبراء إلى التكهن بأن المختبر خرج عن نطاق السيطرة.