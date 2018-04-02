رصد 38 حالة إطلاق النار في دونباس خلال يوم واحد

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين 2 أبريل/ نيسان، أن الميليشيات (وحدات الدفاع الشعبي) في دونباس، أطلقت النار 38 مرة على مواقعها، في اليوم الماضي.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky روسيا ترسل القافلة الـ 75 من المساعدات الإنسانية إلى دونباس

كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس ، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، خلال اليوم الماضي:

تم تسجيل 38 حالة لإطلاق النار على التحصينات الدفاعية للقوات الأوكرانية، ولم تسفر الأعمال العدائية عن أية إصابات في صفوف العسكريين.

ودخلت، حيز التنفيذ في دونباس، هدنة جديدة "عيد الفصح"، يوم الجمعة المنصرم، لكن أطراف النزاع قد اتهموا بعضهم البعض بالقصف.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين قد أعلنتا استقلالهما من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد ضحايا الـ 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات في مينسك والتي وافقت منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2014 ، على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة. إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع مستمرة على الرغم من اتفاقات الهدنة.