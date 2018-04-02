شركات التجزئة الأمريكية تتعرض لأكبر عملية قرصنة في تاريخها

وفي تقرير للشركة، فإن عملاء عدد من المراكز التجارية وشركات التجزئة كانت ضحية هذه القرصنة وأهمها "ساكس فيفث أفينيو" ومتاجر "لورد وتايلور"،
وبأن ضحايا هذه القرصنة تمت سرقتهم في فترة امتدت من مايو/حزيران 2017 وحتى الوقت الحالي.
ومعظم الأشخاص المتضررين من هذه القرصنة هم موظفون من شركة "Hudson's Bay Co" الكندية ومعظمهم يعيشون في نيويورك ونيوجيرسي.
كما ولم تسلم سلسلة فنادق الرئيس الأمريكي ترامب من القرصنة، بالإضافة لعملاء متاجر مثل "Whole Foods"، " Chipotle"و "Omni Hotels & Resorts".
واعتبر الخبراء أن هذه القرصنة هي الأكبر والأخطر لقطاع التجزئة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
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