فرقة موسيقى بوب كورية جنوبية تثير إعجاب زعيم كوريا الشمالية (صورة)

حضر الزعيم الشمالي، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا برفقة عقيلته ري سول جو، لفنانين كوريين جنوبيين في العاصمة الشمالية، قدمت خلاله الفرقة الجنوبية المشهورة بأغانيها من نوع موسيقى البوب والمكونة من 10 مطربين ومطربة 26 أغنية، منها أغاني شعبية كورية شمالية.

سبوتنيك. أقيم الحفل في المسرح الكبير في بيونغ يانغ، والذي يتسع لـ1500 شخص، ويعد هذا الحفل الأول من نوعه لفنانين كوريين جنوبيين في الجارة الشمالية منذ أكثر من 10 أعوام.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعجابه بالحفل، وقام بإلقاء التحية على أعضاء الفرقة ومصافحتهم، معبرا عن امتنانه الشخصي.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فإن الزعيم اعتبر بأن هذه الزيارة تجسد فرصة لتوحيد شبه الجزيرة الكورية ليقوم بعدها بالتقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة.

© REUTERS/ KCNA الزعيم الكوري الشمالي مع فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية

وصرح مسؤول رفيع في المكتب الرئاسي للصحفيين إن "حضور الزعيم كيم العروض الفنية الجنوبية أمر جيد، ومن الطبيعي أن يحضر كيم تلك العروض الجنوبية على غرار مشاهدة الرئيس مون جيه-إن عروضا للفرقة الكورية الشمالية في كوريا الجنوبية، وذلك سيساعد على

تحقيق التصالح والحوار بين الكوريتين".

يذكر بأن الزيارة لم تقتصر على الموسيقيين فحسب، وإنما رافقهم بعض من الرياضيين والصحفيين ليصل عددهم إلى 120 شخصا.

ومن المتوقع أن يقام حفل موسيقي آخر، يوم الثلاثاء، في مجمع "ريوجون" الرياضي والذي يحمل اسم تشون جو يونج، مؤسس مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية الصناعية.