تاتليسيس يتغنى بالجيش التركي وأردوغان بالبدلة العسكرية بجانبه (فيديو+صور)

سبوتنيك. ويظهر الفيديو والصور التي تم تداولها جلوس تاتليسيس على كرسي متحرك، بينما جلس بجانبه الرئيس التركي مرتديا زيا عسكريا، في أحد مخافر الشرطة في مدينة هاتاي التركية على الحدود التركية السورية.
المطرب التركي قام بأداء بعض الأغاني إهداء للجيش التركي ولانتصاراته في عفرين.
İbrahim Tatlıses'ten Hatay'da yaylalar türküsühttps://t.co/PnJ0pYJCYu pic.twitter.com/hxQCnrmOYd— Sabah Gazetesi (@Sabah) ١ أبريل، ٢٠١٨
يذكر بأن تركيا تقوم بعملية عسكرية بحجة القضاء على الإرهاب في عفرين السورية باسم "غصن الزيتون" منذ 20 يناير/ كانون الثاني.
Genelkurmay başkanının yanında selfie çeken asker, sütyensiz Sibel Can, masa üstü mikrofonuyla şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses ve kamuflaj giymiş cumhurbaşkanı.. Black mirror 5. sezon 1. bölüm yönetmen koltuğunda Levent Kırca. pic.twitter.com/mVHOM0LXX4— Deus ex machina (@roleximyok) ١ أبريل، ٢٠١٨
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