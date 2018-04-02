تاتليسيس يتغنى بالجيش التركي وأردوغان بالبدلة العسكرية بجانبه (فيديو+صور)

سبوتنيك. ويظهر الفيديو والصور التي تم تداولها جلوس تاتليسيس على كرسي متحرك، بينما جلس بجانبه الرئيس التركي مرتديا زيا عسكريا، في أحد مخافر الشرطة في مدينة هاتاي التركية على الحدود التركية السورية.

المطرب التركي قام بأداء بعض الأغاني إهداء للجيش التركي ولانتصاراته في عفرين.

يذكر بأن تركيا تقوم بعملية عسكرية بحجة القضاء على الإرهاب في عفرين السورية باسم "غصن الزيتون" منذ 20 يناير/ كانون الثاني.