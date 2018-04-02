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12:14 02 أبريل/ نيسان 2018
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    ترامب

    مجلة أمريكية تصور ترامب بـ"أنف خنزير" وتوجه اتهامات للسعودية والبحرين والكويت وقطر

    © REUTERS/ YURI GRIPAS
    العالم
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    "501 يوم في المستنقع"، بتلك الكلمات عنونت مجلة "نيويورك ماغازين" الأمريكية تقريرها الهجومي الصارخ ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

    ترامب
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
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    وصدرت المجلة الأمريكية في تقريرها صورة لترامب وهو بـ"أنف خنزير".

    واستهلت "نيويورك ماغازين" تقريرها، قائلة: "ليست المؤامرة السرية، ولا روسيا، ولا عدم الكفاءة، ولا القسوة، القضية كلها تكمن في الفساد".

    وقالت المجلة: "في اليوم الأول، بعد أدائه اليمين مباشرة، وجه ترامب رسالتين، الأولى: أنه لن ينسى الرجال والنساء المنسيين في البلاد، لكنه منح الثروة في مجموعة صغيرة متواجدة في واشنطن، ونسى باقي الشعب".

    وتابعت: "أما الرسالة الثانية، فلم يتكلم فيها ترامب ولا كلمة واحدة، عندما تخطى ترامب موكبه إلى الكابيتول، وتوقف فجأة عند بناية صغيرة بالقرب من البيت الأبيض، ووقف بالقرب منه مع السيدة الأولى (ميلانيا ترامب) نحو ثلاث دقائق، ثم بعد 12 يوما فقط بدأ العمل في بناء فندق جديد تابع لمؤسسة ترامب مكان ذلك المبنى".

    بجانب التقرير الرئيسي، نشرت المجلة ملفها حول رئاسة ترامب للولايات المتحدة، والتي جاءت عناوينها بالكامل هجومية، ففي أحدها عنونته "لم يكن دونالد ترامب خطرا على أمريكا مثل الآن".

    وتضمن التقرير الرئيسي مجموعة من الاتهامات بالفساد، والتي زعمت أنه متورطا فيها دولا مثل السعودية والبحرين والكويت.

    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    محلل سياسي قطري: رفضنا تمويل استثمارات كوشنر بنصف مليار دولار فقاطعتنا السعودية
    ونشرت تلك الاتهامات وفق ترتيب زمني، جاء كالآتي:

    7 ديسمبر/كانون الأول 2016:

    دبلوماسيون من البحرين ينقلون الاحتفال بالعيد الوطني للبحرين، من فندق "ريتز كارلتون" في نيويورك، إلى فندق ترامب الجديد في واشنطن.

    23 يناير/كانون الثاني 2017:

    السعودية تؤجر مجموعة كبيرة من الغرف في فندق ترامب لمجموعات الضغط لنحو 5 أشهر كاملة، والتي كلفت 270 ألف دولار في الليلة الواحدة.

    25 فبراير/شباط 2017:

    السفارة الكويتية، بضغط من مؤسسة ترامب، تنقل احتفالها باليوم الوطني من فندق "فور سيزونز" إلى فندق ترامب.

    24 أبريل/نيسان 2017:

    أسرة جاريد كوشنر، صهر ترامب، تحاول الحصول على تمويل من وزير المالية القطري، لكن الوزير يتراجع. ثم بعد شهر تبدأ الإجراءات الدبلوماسية ضد الدوحة.

    21 مايو/أيار 2017:

    الحكومة التركية تعقد مؤتمرها السنوي في فندق ترامب، ودفعت 530 ألف دولار لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين للقيام بأعمال ضغط.

    26 أبريل/نيسان 2018:

    جمعية خيرية إسرائيلية تنقل مهرجانها إلى فندق تابع لترامب، تقديرا لدعم ترامب تل أبيب.

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