مشاركة سودانية في مؤتمر موسكو الدولي للأمن والدفاع

أكد مسؤول عسكري أن وفدا من وزارة الدفاع السودانية سيشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن والدفاع الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية يومي 4 - 5 نيسان/ أبريل الجاري.

Ministry of defence of the Russian Federation شويغو: 24 وزيرا للدفاع يؤكدون مشاركتهم في مؤتمر الأمن المنعقد في روسيا

الخرطوم- سبوتنيك . قال العميد، أحمد خليفة الشامي، الناطق باسم وزارة الدفاع السودانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "إن وفدا من كبار ضباط الاستخبارات بوزارة الدفاع، سيشاركون في مؤتمر الأمن الدولي يومي 4 — 5 أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو ".

وأكد مصدر مطلع لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السودانية عن مشاركة مسؤول رفيع في جهاز الأمن والمخابرات.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "إن مدير الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الفريق أمن، توفيق الملثم، سيشارك في مؤتمر الأمن الدولي، بموسكو، يومي 4-5 أبريل الجاري".

ويعقد مؤتمر موسكو الدولي للأمن، يومي 4 و5 أبريل الجاري، والذي من المقرر أن يبحث مسائل الأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك التركيز على مسائل الإرهاب وطرق مكافحته.