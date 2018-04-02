بيسكوف: موسكو لن تتجاهل إغلاق البعثة التجارية الروسية في بريطانيا

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن كل تحرك غير ودي تجاه روسيا يتم تحليله في موسكو بأكثر الطرق حذرا، وأن إغلاقا محتملا للبعثة التجارية الروسية في المملكة المتحدة، لا يمكن تجاهله.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن ردة الفعل الروسية، إذا تم إغلاق البعثة التجارية؟:"في موسكو، نقوم بتحليل دقيق لكل خطوة غير ودية يتم اتخاذها ضد روسيا، وكل خطوة غير ودية يوجد لها جواب في وقت لاحق، والتي سوف يصاغ وفقا لها، لذلك دعونا لا نمضي قدما بدون اهتمام، لا أحد في موسكو يترك مثل هذه الخطوات".

ونشرت صحيفة التلغراف أن الحكومة البريطانية تدرس خيار إغلاق البعثة التجارية الروسية في لندن.

© Sputnik. Ilya Pitalev مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين لروسيا (فيديو)

وكانت قد أعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي ، يوم الاثنين الماضي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و 12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل. وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك". وينفي الجانب الروسي هذه الاتهامات بشكل قاطع.