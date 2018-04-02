أوشاكوف: بوتين وأردوغان يبحثان التعاون العسكري وتسليم "إس-400"

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن موسكو وأنقرة تعتزمان مناقشة تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-400" خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

© Sputnik. Sergey Guneev الكرملين: بوتين في زيارة عمل إلى تركيا ومصر الاثنين القادم

موسكو — سبوتنيك . وأضاف أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان، عشية زيارة بوتين إلى أنقرة: "يعتزم الجانبان مناقشة التعاون العسكري التقني وتسليم صواريخ منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، خلال المفاوضات الروسية-التركية، التي ستشهدها زيارة بوتين إلى أنقرة".

وأضاف أوشاكوف: "بالطبع، سوف يعطى الكثير من الاهتمام للقضايا الدولية والتعاون العسكري التقني، وكذلك توريد منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تريموف، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بتبادل التعاون العسكري التقني".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث المشاريع الاستراتيجية بما فيها مشاريع الطاقة.

وبحسب بيان الكرملين فإن بوتين يزور أنقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال يومي يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري.