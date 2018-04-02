أوشاكوف: بوتين وأردوغان يبحثان التعاون العسكري وتسليم "إس-400"

وأضاف أوشاكوف: "بالطبع، سوف يعطى الكثير من الاهتمام للقضايا الدولية والتعاون العسكري التقني، وكذلك توريد منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تريموف، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بتبادل التعاون العسكري التقني".
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث المشاريع الاستراتيجية بما فيها مشاريع الطاقة.
وبحسب بيان الكرملين فإن بوتين يزور أنقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال يومي يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري.
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