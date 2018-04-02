ترامب يدعو بوتين إلى لقاء ثنائي في واشنطن

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ترامب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين عرض عليه لقاء ثنائيا في العاصمة الأمريكية.

سبوتنيك. قال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي "إذا كان كل شيء بخير، أتمنى أن لا يلغي الطرف الأمريكي عرضه بنقاش إمكانية إقامة قمة ثنائية، فعندما تحدث الرئيسان بالهاتف، عرض ترامب أن يكون أول لقاء في البيت الأبيض بواشنطن".

© Sputnik. Sergey Guneev الكرملين: لم يكن هناك أي لقاءات سرية بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين

ولكن السياسي الروسي أكد أنه لم تتم مناقشة فرصة هكذا لقاء في النصف الأول من هذه السنة.

وتابع أوشاكوف "بعد هذه المحادثة التي حملت منحى إيجابيا، وتطرقت إلى عدة مواضيع، حدث اضطراب في علاقتنا، وطرد 60 دبلوماسيا روسيا، وتم إغلاق القنصلية الروسية العامة، مما أجبر الجانب الروسي على الرد بالمثل".

وأضاف مساعد الرئيس أنه لهذا السبب لم يتم طرح موضوع تنظيم قمة ثنائية للقادة بعد 20 مارس/ آذار الماضي.

وأكد الجانب الأمريكي هذه المعلومات، حيث أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة سانديرس أن الرئيسين بحثا اللقاء الثنائي "في المستقبل غير البعيد" وعدد من أماكن اللقاء الممكنة، بما في ذلك البيت الأبيض.

وكان الرئيسان قد التقيا مرتين أولهما في هامبورغ، والثانية خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في مدينة دان انغ بفيتنام.