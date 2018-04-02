وفاة ويني الزوجة السابقة لنيلسون مانديلا عن 81 عاما

توفيت ويني مانديلا، زوجة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، عندما كان مسجونا في جزيرة روبين، اليوم الإثنين 2 نيسان/ أبريل عن عمر ناهز 81 عاما.

وأعلن خبر وفاة ويني مانديلا، مساعدتها الشخصية زودوا زوين، التي لم تخض في تفاصيل، واكتفت بالقول إن بيانا سيصدر لاحقا، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وقال المتحدث باسم العائلة، فيكتور دلاميني في بيان: لقد توفيت ويني مانديلا بعد مرض طويل، كانت قد دخلت فيه المستشفى، وخرجت منها منذ بداية العام.



وأشار إلى أن روحها رقدت بسلام في الساعات الأولى من بعد ظهر اليوم الإثنين، وهي محاطة بعائلتها وأحبائها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " وأشار إلى أن روحها رقدت بسلام في الساعات الأولى من بعد ظهر اليوم الإثنين، وهي محاطة بعائلتها وأحبائها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي ".





وكانت ويني مانديلا وزوجها الراحل، من أشد مناهضي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لما يقرب من ثلاثة عقود.

وولدت ويني مانديلا عام 1936 في كيب الشرقية، التي كانت تعرف آنذاك باسم ترانسكي.



وكانت مانديلا عاملة اجتماعية مدربة، عندما التقت بزوجها المستقبلي نيسلون مانديلا في الخمسينيات من القرن الماضي، واستمر زواجهما لمدة 38 عاما، وانفصلا لمدة ثلاثة عقود تقريبا بسبب سجن مانديلا.





وعلى الرغم من انفصال ويني مانديلا عن زوجها نيسلون مانديلا بعد عامين من إطلاق سراحه، ووقوع طلاقهما في عام 1996، فقد احتفظت ويني بلقبه، وحافظت على روابطها معه.





وتوفي نيلسون مانديلا، في 5 ديسمبر/ كانون الثاني عام 2013.