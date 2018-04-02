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19:43 02 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..

    صندوق "أحمد قديروف" الخيري يقيم 3 نقاط لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا

    © Sputnik. Said Tcarnaev
    العالم
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    أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أن مؤسسة "صندوق أحمد قديروف" الخيرية أقامت في سوريا 3 مراكز لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين.

    أطفال سوريا
    © Sputnik. Nour Molhem
    مؤسسة أحمد قديروف تنظم استقبالا احتفاليا لـ200 يتيم سوري في حلب
    موسكو — سبوتنيك. وكتب قديروف في حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": مؤسسة بطل روسيا أحمد حاجي قديروف، أقامت في سوريا ثلاثة مراكز لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين لحقت بهم أضرار جراء الأعمال العسكرية، وهي تعمل في مدن، اللاذقية، دمشق وريفها ، وحلب وريفها. ويتم تزويد أكثر من 10 آلاف شخص، على أساس يومي، بمواد غذائية وألبسة ولوازم أساسية.

    كما لفت قديروف إلى أن تقديم المساعدات يجري، بناء على الطلبات التي تأتي عبر المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

    وسبق لقديروف أن أعلن في آذار/ مارس الماضي، أن مؤسسة "أحمد قديروف" الإقليمية الاجتماعية قامت بتقديم ملابس ومواد غذائية لأكثر من 8500 عائلة سورية.

    يذكر أنه سبق وحصل أكثر من 8500 عائلة سورية في بلدتي وضحة السوريّة التابعة إداريا لمحافظة حلب في منطقة منبج ناحية مسكنة وعران — منطقة الباب وغيرها من البلدات، على ملابس ومواد غذائية من مؤسسة أحمد قديروف الخيرية.

    انظر أيضا:

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