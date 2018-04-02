ابن سلمان: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة صحفية نشرت، اليوم الاثنين، أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، لافتا إلى أنه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون "الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".

القاهرة — سبوتنيك . وقال ابن سلمان، في لقاء مطول مع مجلة "ذي اتلانتيك" الأمريكية، إن "إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل".

وأضاف:

"إذا كان هناك سلام، سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن".

وأعرب ولي العهد السعودي، خلال لقاءه مع المجلة الأمريكية، عما أسماه بـ "مخاوف دينية" حيال مصير المسجد الأقصى في القدس، وكذلك حيال حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال ابن سلمان للمجلة، "لدينا مخاوف دينية حيال مصير المسجد الأقصى في القدس، وحيال حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف، "هذا ما لدينا… ليس لدينا أي اعتراض على أي أحد آخر".