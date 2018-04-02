ابن سلمان: لإسرائيل الحق في العيش بسلام على أراضيها

وقال ولي العهد في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية "أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أرضهم، لكننا بحاجة إلى التوصل لاتفاق سلام لضمان استقرار الجميع والحفاظ على علاقات طبيعية".
وقالت رويترز إن المملكة العربية السعودية، التي هي موطن لكثير من الأماكن الإسلامية المقدسة، لا تعترف حتى الآن بإسرائيل. وطالبت من خلال خطها الدبلوماسي ولسنوات عديدة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والتي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم.
وأضاف بن سلمان
"لدينا مخاوف دينية بشأن المسجد الأقصى في القدس وحقوق الفلسطينيين هناك وليس لدينا أي اعتراض على أي شعب آخر".
ونوهت رويترز بأن التوترات المتزايدة بين إيران والسعودية أثارت تكهنات حول تقارب محتمل بين السعوديين والإسرائيليين، الذين يعتبرون الإيرانيين تهديدا مباشرا لهم.
يشار إلى أن السعودية فتحت في شهر آذار/ مارس الماضي، ولأول مرة، مجالها الجوي التجاري للرحلات الإسرائيلية، وهو القرار الذي تطلب سنتين من المفاوضات.
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