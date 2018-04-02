عشرات القتلى والمصابين في ضربة جوية ضد حركة "طالبان"

أكد مسؤولون أن عشرات القتلى والجرحى، سقطوا في ضربة جوية نفذتها قوات أفغانية على تجمع لحركة "طالبان" اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان.

© Sputnik. Jak مقتل وإصابة 14 مسلحا بعمليات أمنية في شرق وجنوب أفغانستان

قال عبد الحميد حميدي، المسؤول في الشرطة المحلية، إن الضربة وقعت في منطقة داشتى آرتشي، وأصابت تجمعا لمقاتلين من حركة "طالبان" "كانوا يستعدون لتنفيذ عملية، وأدت إلى مقتل 15 وإصابة 10"، حسب "رويترز".

وأضاف أن أعضاء من مجلس قيادة "طالبان" كانوا يزورون الموقع عند وقوع الضربة الجوية.

وأكد سكان من المنطقة، أن الضربة قتلت مدنيين وأصابت آخرين، وقال مسؤولون في الصحة الأفغانية إن هناك 5 قتلى و40 مصابا نقلوا إلى مستشفيات المدينة.

وذكر بيان لحركة "طالبان" أن الضربة قتلت 150 من العلماء والمدنيين، مؤكدة عدم وجود مقاتليها في المكان.

وصرحت، الكولونيل ليزا جارسيا المتحدثة باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن القوات الأمريكية لم تشن أية هجمات في المنطقة.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة "طالبان"، وحركات متحالفة معها، وتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].