الصين تتوعد أمريكا بالرد بالمثل

أعلن السفير الصيني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سو تيانكي، أن "بكين سترد بالمثل، إذا ما قررت واشنطن فرض قيود تجارية جديدة على البضائع الصينية".

© AFP 2018/ Fred Dufour قرار ترامب ينذر باندلاع حرب تجارية عالمية

سبوتنيك. وأكد تيانكي خلال مقابلة مع قناة CCTV : "إن السلطة الصينية ستتخذ الإجراءات المضادة بنفس الحجم، وعلى نفس النطاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أخيرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وفي وقت سابق، فرضت الصين رسوما على 128 سلعة أمريكية مستوردة، كإجراءات مضادة على رسوم الاستيراد التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم من الصين، وأشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن هذا الإجراء قد تم إدخاله لحماية مصالح الصين، وتعويض الضرر عن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحقها.