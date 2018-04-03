أسطول البحر الأسود يدرس إمكانية الوجود بشكل دائم في بحر آزوف

أعلن مصدر من جمهورية شبة جزيرة القرم أن قيادة أسطول البحر الأسود بما في ذلك الطيران البحري على استعداد لتأمين حماية الملاحة في شمال البحر الأسود وبحر آزوف.

© Sputnik. Maxim Voitenko السلطات الأوكرانية تمنع القنصل الروسي من الوصول إلى سفينة "نورد" المحتجزة

وأكد المتحدث أن التصرفات العدوانية لخفر السواحل الأوكراني في المياه الإقليمية ليس خطر على السفن الروسية من الخطف فحسب، ولكن أيضا خطر من تشكل قرصنة حكومية حقيقية".

وبحسب المصدر، فإن تهديد القرصنة من الدولة الأوكرانية موجود وظاهر بالفعل.

وجاءت هذه التصريحات بعد احتجاز السلطات الأوكرانية لسفينة صيد على متنها 10 بحارة روس وتحمل العلم الروسي في بحر آزوف، يوم 25 آذار/مارس. وقد صرح مالك السفينة أن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.

وقد رفع مكتب الأمن الفيدرالي في القرم دعوى بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي