الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا في بروكسل

أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة روسيا لحضور المؤتمر الدولي حول سوريا، المقرر نهاية نيسان/ أبريل في بروكسل، برعاية الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، صرحت في وقت سابق أن المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم السياسي لعملية السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والمساعدات الإنسانية للسوريين داخل البلاد وفي المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دعم التسوية السياسية للأزمة في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية، في بروكسل يومي 24 و25 نيسان/ أبريل برئاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكان أول مؤتمر من هذا النوع قد عقد في نيسان/ أبريل 2017.

ووفقا للمعلومات الأولية، سيشارك في المؤتمر ممثلو أكثر من 70 دولة ومنظمة، بما في ذلك وعلى المستوى الوزاري.