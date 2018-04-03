تلغرام يحجب القنوات الإرهابية بطلب من المجلس الروسي لحقوق الإنسان

أعلن رئيس المجلس الروسي لحقوق الإنسان، ميخائيل فيدوتوف، اليوم الثلاثاء، أن "تلغرام" قام وبفترة قصيرة بحجب القنوات والمجموعات التي تحتوي على تعليمات واضحة حول الإعداد للهجمات الإرهابية.

© REUTERS/ Dado Ruvic اقتراب نهاية المهلة النهائية لإنذار هيئة الرقابة الروسية لـ "تلغرام"

موسكو — سبوتنيك. وقال فيدوتوف في بيان نشر على موقع المجلس: "لقد عثرنا في مسنجر تلغرام على العديد من مجموعات الدردشة المتطرفة بشكل علني، وقنوات تحوي على تعليمات واضحة لإعداد هجمات إرهابية. من الواضح، أن وجود هذه المجموعات والقنوات لا علاقة له بحرية الكلمة… لقد توجهنا إلى إدارة مسنجر لحذف هذه القنوات والمجموعات، وتم ذلك بسرعة".

وأشار فيدوتوف إلى أن "هذا الموقف البنّاء الذي يشهد باستعداد "تلغرام" للاستجابة بشكل ملائم على الانتهاكات المباشرة للقوانين الروسية، يبعث أملاً بأن ضمان الالتزام بالقانون في الفضاء الافتراضي للمسنجر قد يكون ممكناً دون حجبه".

وأضاف المتحدث، بأن المجلس على استعداد للقيام بكل ما في وسعه لحل النزاع دون إضرار الملايين من المواطنين الروس.

هذا وتنتهي غداً في 4 نيسان/ أبريل، المهلة الزمنية، مدتها 15 يوماً، التي حددتها هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكوم نادزور"، لإدارة "تلغرام" لتقديم مفاتيح التشفير لجهاز الأمن الفدرالي الروسي. وخلاف ذلك، ستقوم الهيئة المشرفة برفع دعوى أمام المحكمة لحظر خدمة المسنجر على أراضي روسيا.

ورد محامو الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام"، في رسالة إلى هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات "روسكوم نادزور"، على طلب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بأن تنفيذ هذا المطلب غير ممكن تقنياً، بسبب أن مسؤول الخدمة في البنية القائمة، لا يملك تحت أي ظرف من الظروف، إمكانية الوصول إلى المعلومات، التي تمكن من فك شفرة الرسائل الإلكترونية.

وأعلن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، في وقت سابق، أن الشركة ستواصل الدفاع عن حرية وخصوصية مستخدميها، وأن التهديدات بعرقلة عمل الخدمة لن تعطي نتائج.