رئيس وزراء إستونيا يتفقد تجهيزات الحدود مع روسيا

تابع رئيس وزراء إستونيا، يوري راتاس، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان، التجهيز التقني على الحدود مع روسيا الاتحادية في منطقة مركز التفتيش لوهاما.

© REUTERS/ TOBY MELVILLE وزير الدفاع البريطاني في زيارة رسمية إلى إستونيا

تالين — سبوتنيك . وقال راتاس، في بيان صحفي: "خلال بناء الحدود ستكون تحت تصرفنا رادارات وأجهزة استشعار وأجهزة مراقبة بالفيديو وكذلك طائرات من دون طيار"، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأنظمة عالية التقنية ضروري للغاية لمساعدة حرس الحدود على القيام بعملهم بشكل جيد".

وأضاف راتاس: "الحدود الشرقية لإستونيا هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لذلك ومنذ البداية تعاملنا مع مشروع كبير وطموح".

وقدمت وزارة الداخلية إلى حكومة إستونيا تقييما تمهيديا، في فبراير/ شباط 2015، لترتيب وتحديث البنية التحتية للحدود الإستونية — الروسية بتكلفة تقريبية 79 مليون يورو، ومع ذلك، في شباط/ فبراير 2018 تبين أن حجم تكلفة بناء الحدود زادت إلى 197 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين إستونيا وروسيا تمر عبر أراضي مقاطعة بسكوف، بالإضافة إلى مياه بحيرة بسكوفسكويه وبحيرة تشودسكويه ونهر نارفا.