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    شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية

    روسيا وصربيا تتفاوضان بشأن مروحيات قتالية ودبابات ومركبات قتالية للمشاة

    Пресс-служба Минобороны РФ
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، إمكانية تسليم صربيا، أربع مروحيات مقاتلة من طراز "مي- 35" وأربع مروحيات نقل من طراز "مي-17" ودبابات من طراز "تي-72" ومركبات قتالية للمشاة من طراز "بي أم بي-2" وأسلحة أخرى.

    مدينة تالين - عاصمة إستونيا
    © Sputnik. Vladimir Pesnya
    رئيس وزراء إستونيا يتفقد تجهيزات الحدود مع روسيا
    موسكو — سبوتنيك. وقال فولين للصحفيين بهذا الصدد: "حتى الآن تم الحديث وبشكل خاص حول شراء مروحيات مقاتلة من طراز "مي-35" وأربع مروحيات نقل من طراز "مي-17" و دبابات من طراز "تي-72" ومركبات قتالية للمشاة من طراز "بي أم بي-2" وأسلحة أخرى".

    وأضاف بأن الجيش الصربي: "يحاول قدر المستطاع تجهيز قواته بالسلاح". "لأننا نعرف جيدا ما هي قيمة السلام، يجب أن نكون دائما مستعدين لأسوأ سيناريو".

    ويرى فولين: "أنه إذا كان لدى صربيا جيش قوي، فإن صربيا ستحصل على السلام".

    وتابع الوزير: "صربيا المسلحة هي صربيا المحبة للسلام وضمانة للاستقرار في البلقان".

    علم روسيا و الصين
    © Sputnik. Aleksei Nikolskiy
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    وأشار الوزير إلى أن صربيا، تناقش تسليمها مقاتلات إضافية من طراز "ميغ 29" ، من روسيا وبيلاروس.

    وقال فولين بهذا الصدد: "بالطبع، نحن نتحدث عن طائرات إضافية، ليس فقط مع روسيا، ولكن وأيضا مع جمهورية بيلاروس".

    واختتم فولين، بالقول: "بالنسبة لشروط التسليم، سيكون من الأفضل لنا، كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل". إن سرعة التسليم وسرعة إدخالها إلى القوات المسلحة، من العوامل الهامة. 

    هذا وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد أعلن في وقت سابق، أن توريد ست مقاتلات من طراز "ميغ — 29" من روسيا كجزء من المساعدات العسكرية لصربيا قد يسبب ضغطا سياسيا خارجيا على بلغراد، بيد أن الجمهورية لن تتوقف عن تعزيز دفاعاتها بما في ذلك وقطاعي القوات الجوية والدفاع الجوي.

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    الكلمات الدلالية:
    شبه جزيرة البلقان, السلاح, تسليم, السلام, أخبار بيلاروس, أسلحة, مي - 17, تي - 72, مي-35, مقاتلة روسية, الجيش الصربي, وكالة سبوتنيك, وزارة الدفاع الروسية, وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين, سيرغي شويغو, صربيا
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