أردوغان: أبلغت الرئيس بوتين شخصيا بعملية "غصن الزيتون" في عفرين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا وروسيا لديهما نفس وجهات نظر حول مشاكل كثيرة في سوريا، مؤكدا أن محاربة الإرهاب المشتركة ستستمر.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL تركيا: ننسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين

موسكو — سبوتنيك . وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع بوتين: "بحثنا سوريا، بما في ذلك بعض القضايا الاقليمية".

وأضاف "آمل أن نستمر بالعمل سوية لاستقرار سوريا. ونستمر بتعاوننا في محاربة الإرهاب. لدينا نفس وجهات النظر حيال الكثير من المشاكل في سوريا. لقد قدمت للرئيس بوتين معلومات عن عملية عفرين وأكدت على أن وحدة أراضي سوريا أمر هام".

وقال أردوغان: "سيستمر عملنا المكثف لإرساء السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة، آمل أن تفيد اجتماعاتنا هذه، منطقتنا بأكملها". وتابع "لقد اختتمنا للتو مفاوضات ثنائية مع صديقنا العزيز بوتين، وتبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه خلال هذا الوقت عقدت الهيئات ذات الصلة من البلدين اجتماعات أيضا.

وهنأ أردوغان بوتين مرة أخرى بانتخابه كرئيس لروسيا الاتحادية لفترة جديدة.