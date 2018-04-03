ترامب يقول إنه يريد إعادة القوات الأمريكية من سوريا واتخاذ القرار قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه اتخاذ قرار قريبا بشأن إعادة القوات الأمريكية وإخراجهم من سوريا، مشيرا أنه سوف يستشير حلفائه قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

© REUTERS/ RODI SAID قرار ترامب حول الانسحاب من سوريا جدي... والمهمة انتهت وفشلت

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "حتى الآن نشعر بالقلق تجاه سوريا، وكانت مهمتنا الأساسية هي إخراج تنظيم داعش، واقتربنا من إتمامها"، مضيفا "سوف نتخذ قرارا سريعا بالتعاون من الآخرين في المنطقة حول ما يجب فعله، والمملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بقرارنا".

وتابع ترامب "أريد أن أعيد القوات إلى الوطن لبدء إعادة بناء الولايات المتحدة".

يتبع…