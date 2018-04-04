ترامب يعلن تضامنه مع السعودية في اتصال هاتفي مع الملك سلمان

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجهود المشتركة للحد من دور إيران في سوريا، كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تضامنه الكامل مع السعودية عقب الهجوم الذي شنه الحوثيون على مواقع في المملكة.

واشنطن — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعرب عن تضامنه مع السعودية عقب إمداد الحرس الثوري الإيراني للحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية، لمهاجمة المدنيين في المملكة العربية السعودية في 25 آذار/مارس الماضي".

© AP Photo/ Evan Vucci البيت الأبيض يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين ترامب وتميم

وأضاف البيان أن "ترامب والملك سلمان ناقشا الجهود المشتركة للحد من دور إيران في سوريا، ولضمان محاربة تنظيم " داعش " في البلاد".

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت في وقت سابق، إن "العاهل السعودي أكد خلال اتصال مع ترامب، على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه".

ومن جهة أخرى، أكد ترامب على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تحقيق الاستقرار وجهودها في هذا الشأن، بحسب الوكالة السعودية.