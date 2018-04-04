الشرطة الأمريكية تعلن عدد الضحايا في إطلاق النار بمقر "يوتيوب"

واشنطن — سبوتنيك. وقال رئيس شرطة المدينة للصحفيين: "في المجموع لدينا 4 ضحايا (مصابين)، تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية، وشخص آخر، الذي توفي في المبنى".
وكانت ذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن إطلاق النار نفذته امرأة، وقد ماتت.
ولم يتضح في الحال ما اذا كانت مطلقة النار هي في عداد الضحايا الذين أوردهم قائد الشرطة في الحصيلة التي أعلن عنها أم لا.
وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار لكن نادرا ما يكون مطلق النار امرأة.
وكانت قناة "آي بي سي" التلفزيونية، قد ذكرت سابقا، انه تم نقل 5 أشخاص إلى مستشفى ستانفورد.
هذا وكان موظفو" يوتيوب" قد كتبوا عبر الشبكات الاجتماعية عن إطلاق نار في مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا.
وكتب أحد العاملين في الشركة فاليم لافروسيك، على حسابه في "تويتر": "لقد سمعت صوت إطلاق نار في مقر الشركة يوتيوب. لقد سمعت أصوات إطلاق نار من مكتبي ورأيت أشخاصا يركضون، وحصنت نفسي في غرفة مع زملائي"، معلقا في وقت لاحق: "في أمان، تم اجلائي، وأنا في الخارج".
لاحقا، أكدت الشرطة في سان برونو في كاليفورنيا التحقيق في إطلاق النار في مقر شركة يوتيوب.
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