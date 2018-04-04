تركيا تجد مدبر قتل السفير الروسي

أمرت السلطة القضائية التركية بإلقاء القبض على مدبر قتل السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

ومدبر اغتيال السفير أندريه كارلوف هو المعارض التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici صحيفة تركية: قاتل السفير الروسي حاول إخفاء انتسابه إلى جماعة غولن

وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية إن التحقيق أظهر أن غولن هو من أمر بقتل السفير كارلوف.

وكان السفير الروسي أندريه كارلوف، قتل خلال افتتاحه معرض بأنقرة في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

ووفقا للسلطات التركية، فإن قاتل السفير الروسي هو ضابط الشرطة مولود الطينطاش، وتم القضاء عليه من قبل قوات الأمن.

وقال خبير الشؤون التركية يفغيني باخريفسكي لـ"كومسومولسكايا برافدا" إن روسيا تربطها بتركيا علاقات جيدة، وأن أنقرة لم تطرح أي مظالم على موسكو بخصوص مقتل السفير كارلوف.