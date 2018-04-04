تحطم مروحية للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا

تحطمت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، ويرجح مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA مقتل المرأة المشتبه بها في إطلاق النار بمكتب يوتيوب في كاليفورنيا

موسكو- سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بيان لممثلي القوات المسلحة الأمريكية: " تحطمت مروحية من طراز "سي إتش-53 إي" بالقرب من يل سينترو في كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، عند الساعة 14.35 خلال مهمة تدريبية".

ولم يذكر سبب الحادث.