التعرف على هوية منفذة عملية إطلاق النار في مقر يوتيوب(صورة+فيديو)

نقلت وسائل الإعلام أن المدعوة نسيم أقدام وهي إيرانية الأصل، هي من نفذت عملية إطلاق النار في مقر يوتيوب في كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة"San Francisco Chronicle" أن المهاجمة كانت ترتدي ملابس سوداء، وترتدي وشاحا، ولم يكن لها أي صلة بشركة يوتيوب.

وجاء على موقع "ميل أون لاين" أن نسيم أقدم إيرانية عمرها 39 سنة، وكانت ناشطة في مجال حقوق الحيوان ورياضية وتملك عدة قنوات على موقع يوتيوب، وكانت تحتج على "دكتاتورية" السياسة الجديدة للموقع.

ووفقا لمعلومات غير مؤكدة فإن نسيم كانت متحولة جنسيا.

وقالت أقدم في فيديو نشر لها، في كانون الثاني 2017، أنها تحصل في الفترة الأخيرة على القليل من المشاهدات بعد السياسة الجديدة للشركة وقيام اليوتيوب بتصفية مقاطع الفيديو على قنواتها.

وتم حذف قناة اليوتيوب الخاصة بها بعد ساعات من عملية إطلاق النار.

SOURCES: YouTube shooter identified as user Nasim Aghdam



(The last name is Muslim. The Agdam Mosque is an Islamic mosque in the ghost town of Agdam, de jure part of Azerbaijan.)https://t.co/OGdYvSxUT2 — #AntiLiberal #MAGA #MCGA Dan (@DoesAnyoneGetIt) April 4, 2018

​

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA مقتل المرأة المشتبه بها في إطلاق النار بمكتب يوتيوب في كاليفورنيا

وأعلنت مصادر أمنية أن إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا، كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة له بالإرهاب.

ووقع إطلاق النار في مقر "يوتيوب" في سان برونو (كاليفورنيا)، يوم أمس الثلاثاء، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح أحدهم في حالة حرجة.

بالإضافة إلى موت منفذة عملية إطلاق النار أثناء الحادثة.