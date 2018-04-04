ترامب ونتنياهو يؤكدان مواصلة التنسيق لصد "عدوان" إيران ومحاولاتها زعزعة استقرار المنطقة

© Sputnik. ketlin okc ترامب يرد على رغبة ابن سلمان بطلب "مثير"

القاهرة- سبوتنيك . وذكر بيان لمكتب نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التطورات الإقليمية وإيران".

وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق الوطيد بين البلدين بهدف صد العدوان الإيراني ومحاولاتها زعزعة الاستقرار في المنطقة"، متابعا: "شكر رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس ترامب على التزامه بأمن إسرائيل وعلى الدعم الأمريكي لإسرائيل في الأمم المتحدة".

وكانت واشنطن اعترضت، السبت الماضي، على مشروع قرار أممي حول المواجهات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وشارك نحو 30 ألف فلسطيني، الجمعة الماضية، في مسيرة "العودة الكبرى" التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياءً لذكرى يوم الأرض، قابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع.

وارتفع عدد ضحايا المواجهات إلى 18 قتيلا فلسطينيا، ونحو 1500 جريح بينهم إصابات خطرة، بينما يتوعد محتجون فلسطينيون بالخروج للتظاهر مجددا الجمعة المقبلة.