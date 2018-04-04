رد على احتمال وجود صاروخ "بوك" غير مرئي

وادعت النيابة العامة الهولندية في بيان حول التحقيق في حادث تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية التي كانت تقل الكثير من المواطنين الهولنديين عام 2014 أن الرادارات لم تتمكن من كشف الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية قرب مدينة دونيتسك.

ونفى خبراء شركة "ألماز-أنتي" الروسية المصنعة لصواريخ الدفاع الجوي صحة ما اعلنته النيابة العامة الهولندية قائلين: "لو تم إطلاق الصاروخ الذي يقال إنه أسقط الطائرة الماليزية من المكان الذي أشارت إليه مجموعة التحقيق لكان يطير في المنطقة التي تواجدت فيها طائرة "بوينغ 777" بسرعة تتراوح بين 600 و620 مترا في الثانية وهو ما يدخل في مجال عمل الرادار الروسي "أوتيوس" الموجود في منطقة روستوف.

وكان فريق المحققين الذي لا يضم ممثلي روسيا قد رجح أن يكون الصاروخ الذي أصاب الطائرة الماليزية في منطقة دونباس انطلق من منظومة (مجموعة) الصواريخ المضادة للطيران "بوك" من دون أن يحدد مكان وجود المنصة التي انطلق منها الصاروخ. وأعلنت النيابة العامة الهولندية مؤخرا إمكانية انطلاق صاروخ "غير مرئي" من منظومة "بوك".

وتدل المعلومات التي سلمتها روسيا إلى المحققين على وجود منظومات "بوك" في هذه المنطقة في حوزة القوات الأوكرانية التي واصلت القتال ضد جهورية دونيتسك الشعبية.

وتحطمت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية في مقاطعة دونيتسك في 17 يوليو/تموز 2014. وأسفر الحادث عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.