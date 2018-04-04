روحاني يشيد خلال لقائه بوتين بالتعاون الجيد بين البلدين

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتعاون الجيد بين موسكو وأنقرة بشأن الملف السوري، معربًا عن أمله في أن تؤدي القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية إلى تعزيز السلام في المنطقة.

© REUTERS/ Ümit Bektaş بوتين يصل إلى أنقرة في زيارة تستمر يومين

أنقرة — سبوتنيك. وقال روحاني خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء: "لدى البلدين وجهة نظر مشتركة حول القضايا الثنائية والقضايا الدولية، وبالنسبة للقضايا الإقليمية لدينا تفاعل جيد للغاية خاصة فيما يتعلق بالتسوية السورية".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "القمة التي عقدت بمبادرتكم الخاصة في سوتشي كانت نقطة البداية لتسوية الأزمة السورية، بعد هذه القمة عقدتم مؤتمرا للحوار الوطني السوري في سوتشي، والذي انتهى بنجاح حقا. واليوم يسعدني جدا أن الجولة الثانية من القمة الثلاثية ستعقد في أنقرة".

وأكد روحاني: "لدينا ثلاث مهمات أساسية، الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين وتحديد مصير الجمهورية العربية السورية من قبل السوريين، وآمل بشدة أن تساهم قمة اليوم في إرساء السلام والأمن في منطقتنا".

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومي 3 و4 نيسان/أبريل، زيارة إلى تركيا، وتستضيف أنقرة اليوم الأربعاء 4 نيسان/أبريل 2018، لقاء القمة الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) لحل الأزمة السورية.