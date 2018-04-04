بوتين: روسيا وإيران تعملان سويا لحل القضية السورية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في المنطقة مع نظيره الإيراني حسن روحاني، خلال القمة الثلاثية في تركيا، اليوم الأربعاء 4 أبريل / نيسان، وتطرق إلى سبل حل القضية السورية.

© Sputnik. Mikhael Klimentyev القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية: لا حل عسكري للنزاع في سوريا

أنقره — سبوتنيك . وقال بوتين، مفتتحا لقاءه مع روحاني: "لدينا حوار منتظم ومتواصل على جميع المستويات تقريبا وفي جميع محاور التعاون القائم بين دولتينا". وأضاف: "على الصعيد السياسي هناك اتصالات مستمرة معكم شخصيا، كما التقيت زعيمكم الروحي خلال زيارتي إلى إيران"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية ودفاع البلدين على تواصل مستمر".

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا وإيران تعملان سويا على إيجاد حل للقضايا المعاصرة الأكثر تعقيدا، ومن بينها القضية السورية، مضيفا: "أنا سعيد جدا باجتماعنا الحالي حيث أنه يعطي فرصة للتحدث عن الاتصالات الثنائية وللتحدث عما يجب أن نفعله لتطوير العلاقات القائمة بيننا والتحدث عن الوضع الدولي، وقبل كل شيء في المنطقة بطبيعة الحال".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء 3 أبريل، إلى أنقره في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في مراسم إطلاق عملية بناء محطة أكويو" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا"، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.