بوتين: روسيا وإيران تعملان سويا لحل القضية السورية

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا وإيران تعملان سويا على إيجاد حل للقضايا المعاصرة الأكثر تعقيدا، ومن بينها القضية السورية، مضيفا: "أنا سعيد جدا باجتماعنا الحالي حيث أنه يعطي فرصة للتحدث عن الاتصالات الثنائية وللتحدث عما يجب أن نفعله لتطوير العلاقات القائمة بيننا والتحدث عن الوضع الدولي، وقبل كل شيء في المنطقة بطبيعة الحال".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء 3 أبريل، إلى أنقره في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في مراسم إطلاق عملية بناء محطة أكويو" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا"، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)