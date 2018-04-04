أردوغان: القمة الثلاثية المقبلة بين روسيا وتركيا وإيران ستعقد في طهران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن القمة الثلاثية المقبلة بين روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا ستعقد في العاصمة الإيرانية طهران. ولم يحدد أردوغان الموعد الحقيقي لهذه القمة في المستقبل.

© Sputnik. Mikhael Klimentyev القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية: لا حل عسكري للنزاع في سوريا

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمع الرؤساء الثلاثة في أنقرة "القمة الثلاثية المقبلة بشأن سوريا ستعقد على الأرجح في العاصمة الإيرانية طهران، لكن لم يحدد بعد موعد تنظيم القمة".

وكان البيان المشترك للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية قد أكد دعم الدول الثلاث لسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وذكر البيان الختامي للقمة أن الرؤساء الثلاثة قالوا، اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة السوريين النازحين إلى بلادهم، وأنه يجب التعاون لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وأضاف البيان أن روسيا، وإيران، وتركيا واثقة من عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا، وأن الحل ممكن فقط من خلال عملية سياسية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء 3 أبريل، إلى أنقره في زيارة تستمر يومين، للمشاركة في مراسم إطلاق عملية بناء "محطة أكويو" النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني.