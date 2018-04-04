حرس الحدود الأوكراني يعد باحتجاز السفن الروسية الخارجة من القرم

قال أوليغ سلاباديان ممثل دائرة حدود الدولة في أوكرانيا أن "كييف سترد على مخالفات السفن أثناء الخروج من شبه جزيرة القرم".

© Sputnik. Maxim Voitenko السلطات الأوكرانية تمنع القنصل الروسي من الوصول إلى سفينة "نورد" المحتجزة

سبوتنيك . أعلن أوليغ سلاباديان أن "موقف أوكرانيا لا لبس فيه، فالقرم هو أرض أوكرانية محتلة، لهذا فإنه عند حدوث مخالفات للدخول والخروج من وإلى القرم سيتم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية بشكل سريع".

واحتجزت السلطات الأوكرانية سفينة صيد على متنها 10 بحارة روس، تحمل العلم الروسي في بحر آزوف، يوم 25 آذار/ مارس.

وصرح مالك السفينة أن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.

وقد رفع مكتب الأمن الفيدرالي في القرم دعوى بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي.