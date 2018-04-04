موسكو تطالب كييف بالإفراج عن طاقم السفينة "نورد" وإعادتها إلى مالكها

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاورفا، أن موسكو تطالب كييف بالإفراج الفوري عن المواطنين الروس في سفينة "نورد" وإعادة السفينة إلى مالكها.

© Sputnik. Evgeniy Karasev أسطول البحر الأسود يدرس إمكانية الوجود بشكل دائم في بحر آزوف

موسكو- سبوتنيك : وقالت زاخاروفا: "تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية لدى روسيا يوم 3 أبريل/ نيسان، وسلم مذكرة احتجاج على الاحتجاز غير القانوني لسفينة الصيد "نورد" من قبل خفر السواحل الأوكراني يوم 25 مارس/ آذار في بحر أزوف".

وأضافت: "يطالب الجانب الروسي بالإفراج الفوري عن المواطنين الروس المحتجزين غير قانونيا وإعادة السفينة إلى مالكها".

وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت سفينة صيد على متنها 10 بحارة روس، تحمل العلم الروسي في بحر آزوف، يوم 25 آذار/ مارس.

وقد رفع مكتب الأمن الفيدرالي الروسي في القرم دعوى جنائية بموجب المادة 211 من القانون الجنائي الروسي.