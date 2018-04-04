أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات هامة مع وزير خارجية البرتغال

في إطار الزيارة التي يقوم بها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى البرتغال، التقى الأمين العام اليوم بوزير الخارجية البرتغالي وجستو سانتوس سيلفا وتناول اللقاء القضايا المشتركة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول العربية والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة.

© AP Photo/ أبو الغيط يتوجه إلى البرتغال في زيارة عمل مهمة

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان وصل " سبوتنيك " نسخة منه، اليوم الأربعاء، 4 أبريل/ نيسان، بأن اللقاء شهد التركيزعلى تناول الأبعاد الحالية للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة، حيث حرص الوزير البرتغالي على تجديد مساندة بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب أبو الغيط عن تقديرة للمواقف البرتغالية في هذا الصدد، مؤكدا التطلع إلى استمرار هذا الدور البرتغالي الإيجابي، بما في ذلك ما يتعلق بعدم مساندة الترشح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن للعامين 2019 و2020.

كما تم التطرق أيضا إلى آخر تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، في ضوء استمرار النزاعات المسلحة في هذه الدول واتساع دائرة تداعياتها، بما فيها التداعيات الإنسانية التي تمتد إلى الإقليم الأوروبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مسألة تطوير الحوار بين الجانبين العربي والأوروبي شغلت أيضا حيزا من النقاش، حيث أعرب أبو الغيط عن تطلعه لإعطاء قوة الدفع اللازمة داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل المقترح الذي تبناه وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في ديسمبر 2016 من أجل قمة عربية — أوروبية لمناقشة القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام ناقش مع الوزير البرتغالي كيفية العمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية التي تربط البرتغال والدول العربية في ظل العلاقات التاريخية والحالية المتميزة التي تربط بين الجانبين ووجود فرص وإمكانات واعدة لتحقيق هذا الهدف، مع إمكانية الاستفادة في هذا الصدد من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية والبرتغال في عام 2007 والنظر في توسيع دائرة التعاون بشأن المجالات التي تناولتها.

هذا، ومن المقرر أن تشهد زيارة الأمين العام إلى البرتغال لقاءً مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا يوم غد الخميس 5 أبريل/ نيسان الجاري، ومشاركته أيضا في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الحكومة البرتغالية حول موضوع "التعليم العالي في أوقات الطوارئ" والذي سيشهد في جلسات عمله تناول أوضاع اللاجئين والنازحين العرب نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة القائمة في عدد من الدول العربية.