خبير تركي يكشف عن تحالف ضمني بين الرياض وتل أبيب

علق الخبير التركي، أوزدمير أكبال، على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول حق اليهود في أن يكون لهم أرض خاصة بهم، على أنه تحالف ضمني بين الرياض وتل أبيب.

وقال أكبال لوكالة " سبوتنيك ": "بعد قول ا بن سلمان أن لإسرائيل الحق في دولة قومية، أكد، في الواقع، وجود تحالف بين السعودية وإسرائيل. على الرغم من حقيقة أن المملكة العربية السعودية، كما عدد من الدول الإسلامية الأخرى، كشرط لبناء علاقات دبلوماسية، تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحدود قبل حرب عام 1967 ، وأن تحالف الرياض مع واشنطن والموقف المناهض لإيران يلعبان دورًا حاسمًا في علاقات المملكة العربية السعودية مع إسرائيل. على الرغم من جميع التصريحات المعادية لإسرائيل من قبل المسؤولين السعوديين، منذ عام 1948، لم تشارك السعودية في عمليات عسكرية، شبيهة بتلك التي أجرتها مصر أو سوريا، وكان موقفها تجاه تل أبيب فقط على مستوى الإدانة مما يدل على أن الوضع في العلاقات الثنائية أفضل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى".

ووفقا للخبير السياسي فإن التقارب التدريجي بين الرياض وتل أبيب بدأ بعد عام 2012. مضيفا "ابتداء من عام 2012، في ضوء موقف إيران على الساحة الدولية، بدأت المملكة العربية السعودية العمل بشكل أوثق مع إسرائيل. وأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبلدان مجموعة 5+1 ، وقضية محاربة "داعش" في سوريا، كانت ذات تأثير كبير على هذا التقارب".

وخلص الخبير إلى أنه "على الرغم من حقيقة أنه لا توجد حاليا أية علامات لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين في المستقبل القريب. وستواصل السعودية وإسرائيل التأثير في السياسة الإقليمية لحليفهما التقليدي، الولايات المتحدة، والعمل معاً على أساس المصالح المشتركة". مؤكدا أن "العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد أصبحت أقرب، خاصة في ضوء الأحداث السورية. ومن المرجح أن تقوم إسرائيل ببناء علاقات مع دول عربية أخرى من خلال وساطة المملكة العربية السعودية".