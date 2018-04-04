باريس: فرنسا وأمريكا تعتزمان دحر "داعش" والوصول إلى تسوية في سوريا

أكد الرئيسان الأمريكي والفرنسي اليوم الأربعاء، على ضرورة متابعة الجهود في إطار التحالف الدولي، والعمل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا.

© AP Photo/ Ng Han Guan روسيا تطالب بالابتعاد عما تم التوصل إليه مع واشنطن في باريس

باريس — سبوتنيك . وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي، "إن ترامب وماكرون تطرقا هاتفيا لموضوع محاربة داعش في سوريا والعراق".

وقال البيان "فرنسا وأمريكا عازمتان على متابعة الجهود في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، التي تمثل تهديدا للاستقرار في المنطقة وتهديدا للمصالح المشتركة".

وتابع البيان:" ترامب وماكرون يقولان بأنه يجب التركيز على منع داعش من أن تنشط مجددا في المنطقة كما يجب العمل على حل سياسي انتقالي في سوريا".

وتطرق الرئيسان أيضاً لموضوع الزيارة المقبلة التي سيقوم بها ماكرون لواشنطن بين الـ 23 والـ 25 من الشهر الجاري.

وأعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس، بوقت سابق من اليوم، أن البيت الأبيض سوف يعلن خطته المستقبلة حول القوات الأمريكية في سوريا قريبا.

وكان ترامب، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر، وتابع ترامب "أريد أن أعيد القوات إلى الوطن لبدء إعادة بناء الولايات المتحدة".