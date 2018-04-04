القبض على أكبر جهادي بلجيكي في فرنسا

وقام العياشي بتجنيد الشبان للقتال والجهاد في المركز الإسلامي في بلدية مولنبيك ببروكسل، وترجح الاستخبارات البلجيكية أن يكون العياشي قد قام بتجنيد أكثر من جيل من الجهاديين.
وتداول مستخدمو الإنترنت معلومات تفيد بأن الداعية العياشي كان ناشطًا في مجال الدعوة الإسلامية في أوروبا عموما وفرنسا خصوصًا، وتوجه إلى سوريا إثر استشهاد ابنه المهندس عبد الرحمن، الملقب بأبي هاجر، القيادي البارز في "ألوية صقور الشام"، وتعرض هناك لمحاولة اغتيال، اضطر الأطباء على أثرها لبتر يده اليمنى.
أخي شيخ المجاهدين بسام العياشي بترت يده اليمنى في سبيل الله فحمل سﻻحه باليسرى اللهم انصرهم والله خير الناصرين pic.twitter.com/AGduepgVLl— Maha AL Ayyashi (@ALAyyashi) December 11, 2016
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)