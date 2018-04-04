القبض على أكبر جهادي بلجيكي في فرنسا

اعتقل في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، الجهادي الأكبر في بلجيكا، بسام العياشي، البالغ من العمر 72 سنة.

© Sputnik. MORAD SAEED اعتقال أخطر عنصرين في "داعش" بالعراق

وتم اعتقال العياشي بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المدعي العام في 27 مارس/ آذار بتهمة التورط في الإرهاب كما ذكر تلفزيون فرانس انفو

وقام العياشي بتجنيد الشبان للقتال والجهاد في المركز الإسلامي في بلدية مولنبيك ببروكسل، وترجح الاستخبارات البلجيكية أن يكون العياشي قد قام بتجنيد أكثر من جيل من الجهاديين.

وتداول مستخدمو الإنترنت معلومات تفيد بأن الداعية العياشي كان ناشطًا في مجال الدعوة الإسلامية في أوروبا عموما وفرنسا خصوصًا، وتوجه إلى سوريا إثر استشهاد ابنه المهندس عبد الرحمن، الملقب بأبي هاجر، القيادي البارز في "ألوية صقور الشام"، وتعرض هناك لمحاولة اغتيال، اضطر الأطباء على أثرها لبتر يده اليمنى.