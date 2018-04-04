روسيا تطالب بعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة حادثة سكريبال

طلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس حول حادث تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبوري البريطانية.

القاهرة — سبوتنيك . قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بمجلس الأمن اليوم الأربعاء إن: " روسيا تطلب عقد جلسة مفتوحة في مجلس الأمن غدا الخميس بعد رسالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول حادث سالزبوري".

وعثرت الشرطة البريطانية على سكريبال وابنته فاقدي الوعي عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 من آذار/ مارس الماضي، واتهمت لندن موسكو بالتورط في تسميمهما بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

ونفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.