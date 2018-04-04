ترامب يكشف عن تجهيزه قرار جديد بشأن الهجرة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته "ستتخذ إجراء قويا" بشأن الهجرة اليوم الأربعاء 4 أبريل/ نيسان.

يأتي حديث ترامب بعد يوم واحد من إعلانه نشر الجيش الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية مع المكسيك، حسب "رويترز".

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way — they want people to pour into our country unchecked….CRIME! We will be taking strong action today. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018

وقال ترامب إن قوانين الحدود الأمريكية "ضعيفة للغاية، لكنها قوية للغاية في المكسيك وكندا".

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض عن سؤال الإجراء الذي يعتزم ترامب اتخاذه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء أنها تبحث سبل دعم وزارة الأمن الداخلي في مسألة الحدود.

كما أشار مسؤولون كبار بإدارة ترامب إلى أن وزارة الأمن الداخلي تعد تشريعا أيضا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يعتزم استخدام القوات العسكرية الأمريكية لحماية حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك، إلى حين إقامة سياج حدودي ووجود "أمن مناسب".

وسلّط دونالد ترامب غضبه على الهجرة، منذ أن أدرك أن مشروع قانون الإنفاق الرئيسي، والذي وقّعه في شهر ماضي مارس، بالكاد يمول الجدار الحدودي "الكبير والجميل"، الذي وعد به مؤيديه.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

وكان ترامب أكد أن المكسيك ستدفع تكاليف بناء الجدار، ولكن بالنتيجة الجانب الأمريكي هو من يدفع وحده جميع التكاليف، فقد تم تخصيص مليار ونصف، حسبما جاء على موقع الكونغرس الأمريكي.

وبرر ترامب إصراره على بناء الجدار على الحدود مع المكسيك أمام البنتاغون، بأنه مسألة أمن قومي، ومن واجب البنتاغون أن يدفع.