الكشف عن دافع حادث إطلاق النار داخل مقر "يوتيوب"

كشف والد منفذة الهجوم على مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا، نسيم أغدم، عن دافع قيام ابنته بالهجوم الذي انتهى بانتحارها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، قال الإيراني إسماعيل أغدم والد الفتاة صاحبة الـ39 عاما، إنها كانت غاضبة بعد توقف الشركة عن دفع الأموال لها مقابل فيديوهاتها.

وأسفر الهجوم، الذي وقع الثلاثاء، عن إصابة رجل وامرأتين بطلق ناري، قبل أن تنتحر المنفذة بإطلاق النار على نفسها.

وفي يناير/ كانون الثاني 2017، نشرت أغدم فيديو تشكو فيه من قيام "يوتيوب" بحذف بعض مقاطعها، مما يؤدي إلى عدد أقل من المشاهدات وبالتالي أرباح أقل.

يذكر أن شركة "يوتيوب" قامت بحذف حساب أغدم عقب الهجوم، كما تم إلغاء حساباتها على "فيسبوك" و"إنستغرام".