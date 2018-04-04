أوروبا تدفع ثمن انتقام الصين من أمريكا

هبطت الأسهم الأوروبية لثاني جلسة على التوالي اليوم الأربعاء بعد أن كشفت الصين عن رسوم جمركية جديدة على منتجات أمريكية، وهو ما يزيد القلق من تصعيد مجابهة بين أكبر اقتصادين في العالم.

جاء رد الصين سريعا على خطط أمريكية لفرض رسوم جمركية على بضائع صينية قيمتها 50 مليار دولار، معلنة قائمة برسوم مماثلة على واردات رئيسية من أمريكا من بينها فول الصويا والطائرات والسيارات ولحوم الأبقار والكيماويات.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.5 بالمئة بينما تراجع المؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم شركات التصدير 0.4 بالمئة، ليسجلا ثاني جلسة على التوالي من الخسائر.

لكن المؤشرين كليهما أغلقا أعلى أدنى مستوياتهما للجلسة.

وجاء قطاعا الموارد الأساسية والتكنولوجيا في مقدمة الخاسرين مع هبوطها 2.4 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.