شاب فرنسي يدخل المستشفى بعد اكتشاف عشيقاته الأربع بعضهن البعض وانتقامهن

تنظر محكمة في فرنسا، في سبتمبر/ أيلول القادم، بقضية أربع نساء رتبن "حملة عقابية" مشتركة ضد شاب قام بإغوائهن.

موسكو — سبوتنيك . وبحسب قناة "بي إف أم تي في"، فقد وقع الهجوم في بلدة ساتون- كام بالقرب من ليون. لم يعرف بعد كيف عرفن النساء الأربع عن وجود بعضهن البعض، ولكن في أواخر شهر آذار/ مارس، جئن أربعتهن إلى منزل الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، للثأر منه جراء الخيانة.

وذُكر أن المنتقمات، واصلن ضرب هذا "الدنجوان" ، إلى حين أن جاء رجال الدرك إلى مكان الحادث. وكلف هذا الحادث الضحية، ثلاثة أيام من عدم القدرة على الحركة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، وعند مغادرة المنزل، المهاجمات أخذن معهن هاتفه المحمول وهدايا كانت قدمت في السابق في إطار العلاقة الرومانسية.

وجرى يوم أمس الثلاثاء، اعتقال النسوة. وهن متهمات بالعنف الجماعي والسرقة. ومن المقرر أن تجرى المحاكمة في 17 أيلول/ سبتمبر.