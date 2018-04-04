بقيمة 3 مليار دولار... واشنطن توافق على بيع 14 مقاتلة "إف-16" لهذه الدولة

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 14 مقاتلة من طراز "إف-16" إلى سلوفاكيا بقيمة 2.91 مليار دولار، وجاء ذلك وفقا لبيان نشر على موقع مكتب التعاون الدفاعي التابع لوزارة الدفاع.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev مقاتلات إف 16 ترتدي "زي" سوخوي 35

واشنطن- سبوتنيك . وجاء في البيان: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على إمكانية بيع سلوفاكيا مقاتلات من طراز " إف-16 " بقيمة تقريبية تبلغ 2.91 مليار دولار".

يشار إلى أن سلوفاكيا طلبت شراء 14 مقاتلة قريبة من هذا الطراز.

وفي وقت سابق، أعلن وزير دفاع سلوفاكيا بيتر غيدوس، أن من بين المقترحات التي تلقتها وزارته هي شراء مقاتلات سويدية جديدة من طراز "جي إي أس 35 جربين" ومقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة أيضا بتقييم قدرات وخصائص وأسعار لمقاتلات ميغ الروسية.