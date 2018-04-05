بوتين يبحث مع فان إي الاتصالات التي جرت بين قادة الصين وكوريا الشمالية

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، فان إي، عقب ذلك سيلتقي مع لجنة التفتيش التابعة لمكتب المعارض الدولي، الذي وصل أعضاؤه إلى روسيا لتقييم مدى استعداد مدينة يكاترينبورغ الروسية لاستضافة معرض إكسبو 2025.

موسكو — سبوتنيك. ويقوم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية وعضو مجلس الدولة، ووزير الخارجية، فان إي، بزيارة لروسيا في الفترة من 4 إلى 5 نيسان/أبريل".

© Sputnik. Aleksey Druzhinin صحيفة أمريكية: رياح الرئيس بوتين تجري بما لا يشتهي الغرب

وكانت زيارة الوزير الصيني لروسيا مقررة، في 27-28 آذار/مارس، وتأجلت في وقت سابق، بسبب التغييرات في جدول القيادة الروسية، بسبب المأساة في كيميروفو (حريق كيميروفو).

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن معرض "إكسبو" هو تظاهرة عالمية كبرى، يتم تنظيمه كل 5 سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن الـ 19. وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في العام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره. ولما كانت الثقافة هي العمود الفقري لتلك الجهود، فقد وفرّت معارض إكسبو المنبر المثالي الذي يتيح للمجتمعات والدول استعراض ثقافاتها وتقاليدها أمام العالم.

وقد تقدم بطلب استضافة معرض إكسبو- 2025، بالإضافة إلى يكاترينبورغ، أوساكا (اليابان) وباكو (أذربيجان). وكانت فرنسا قد سحبت طلبها في وقت سابق. وسيتخذ القرار بشأن مكان المعرض في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في تشرين الثاني / نوفمبر 2018.