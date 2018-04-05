أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد رجال الأعمال الروس

أعلنت مصادر رفيعة المستوى، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تفرض اليوم الخميس عقوبات ضد رجال الأعمال الروس بزعم "تدخلهم في الانتخابات الأمريكية"، وذلك وفقا للقانون الذي يعرف بـ "التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات".

واشنطن — سبوتنيك. ووفقا لـ"رويترز"، رفض البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية تأكيد هذه المعلومات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق، عقوبات ضد 19 شخصا و5 مؤسسات روسية وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" [كاتسا] الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017 وتنفيذا لمرسوم 13694 بشأن "حجب ممتلكات أفراد معينين متورطين في نشاط سيبراني خبيث".

واتهم المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، 13 مواطنا روسيا و3 كيانات قانونية بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية. كما وجهت هذه الاتهامات أيضا ضد السلطات الروسية.

ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".