في ثالث حادث خلال يومين... تحطم مقاتلة "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي

تحطمت مقاتلة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي، يوم الأربعاء، قرب لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة، في ثالث حادث جوي يتعرض له الجيش الأمريكي في غضون يومين.

وقال سلاح الجو في بيان، إن "مقاتلة إف-16 تابعة للقاعدة الجوية في نيليس (نيفادا) تحطمت خلال تدريب روتيني في حقل نيفادا للتجارب والاختبارات".

وأضاف البيان، أن "الحالة الصحية للطيار غير معروفة في الوقت الراهن"، بحسب "فرانس برس".

ويعد الحادث هو الثالث، الذي تتعرض له طائرة تابعة للجيش الأمريكي في غضون يومين.

وتحطمت مروحية من طراز "سوبر ستاليون" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في كاليفورنيا خلال تدريب روتيني، يوم الثلاثاء، قرب مدينة إل سنترو الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك.

وأسفر الحادث عن مقتل طاقم المروحية المؤلف من 4 عسكريين، في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي اليوم نفسه (الثلاثاء)، تحطمت مقاتلة من طراز "هاريير أيه في-8 بي" تابعة لسلاح البحرية الأمريكية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه، القاعدة العسكرية الأمريكية في أفريقيا.

ونجح قائد المقاتلة في أن يقذف بنفسه من الطائرة لكنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى المعسكر، بحسب الجيش الأمريكي.