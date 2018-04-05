مرشح المعارضة في سيراليون يفوز بانتخابات الرئاسة

© REUTERS/ Philippe Wojazer فرنسا توجه رسالة للسيسي بعد انتخابه لولاية ثانية

وحصل مادا بيو من حزب شعب سيراليون (إس.إل.بي.بي) على 51.81 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس/ آذار متفوقا على وزير الشؤون الخارجية السابق ومرشح حزب مؤتمر عموم الشعب الحاكم (إيه.بي.سي) سامورا كامارا الذي حصل على 48.19 في المئة.

كان مادا بيو حكم سيراليون لفترة وجيزة في عام 1996 بصفته رئيس مجلس عسكري حاكم. وسيحل محل الرئيس إرنست باي كوروما الذي انتهت فترة رئاسته ولم يحق له الترشح مجددا بموجب الدستور.

ووفقا لـ"رويترز"، من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية الليلة.

كان أنصار حزب شعب سيراليون شرعوا في الاحتفال في شوارع العاصمة فريتاون، مساء الأربعاء، قبيل الإعلان الرسمي للنتائج.