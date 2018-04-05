اغلبيه أعضاء المحكمة العليا في البرازيل يصوتون لصالح سجن الرئيس السابق للبلاد

صوّت معظم أعضاء المحكمة العليا في البرازيل، يوم الأربعاء 4 نيسان /أبريل، لصالح سجن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

مكسيكو — سبوتنيك . وصوّت لصالح سجن الرئيس السابق للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، 6 قضاة من أصل 11، أي الأكثرية، مقابل 5 ضد، وجاء ذلك وفقا لتصويت مباشر على الإنترنت.

يشار إلى أن الأصوات كانت متساوية، خمسة مقابل خمسة، إلا أن صوت رئيس المحكمة كارمن لوسيا كان الحاسم، كونه صوت ضد استئناف محامي لولا الطعن بإمكانية زجه بالسجن.

وأثارت القضية انقساما حادا في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش.

ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم دا سيلفا كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.

وعطلت مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس السابق حركة المرور في المدن الرئيسية في البرازيل وانطلقت دعوات للمزيد من التجمعات في عشرات المدن.